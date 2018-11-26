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Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında  Norveç ekibi Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı  karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
 
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas, top kapma ve dar alanda kontrol  çalışması yapıldı.
 
Antrenman taktik programın yanı sıra yarı sahada yapılan çift kale maç  ve şut idmanıyla sona erdi.
 
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
 
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde Arnavutluk,  Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya'dan UEFA Çalışma Grubu Antrenör Eğitimi için  İstanbul'a gelen fitness eğitmenleri siyah-beyazlı takımı ziyaret etti ve teknik  direktör Şenol Güneş ile görüştü.
 
Lens'e doğum günü kutlaması
 
Siyah-beyazlı takımın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in doğum  günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.
 
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 31 yaşına  giren Lens'e mutluluklar diledi.

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