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Spor

Beşiktaş şartları zorluyor! Maxim de Cuyper için takas formülü devrede

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Maxim de Cuyper için tüm imkanları seferber etti. İlk görüşmelerden istediği sonucu alamayan siyah beyazlı ekip Cuyper için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek. İşte detaylar...

Akşam13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Beşiktaş şartları zorluyor! Maxim de Cuyper için takas formülü devrede
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Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, sol bek için genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için Belçika ekibi ile masaya oturan fakat ilk görüşmelerde istediğini alamayan siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında. Kara Kartal, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çok istediği Belçikalı oyuncu için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek.

Yıldız oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyen Brugge için bu da yeterli değil gibi gözüküyor. Kara Kartal, iki oyuncusunun üstüne bir miktar da para vererek bu transferi resmen bitirmek istiyor. Belçika basını, Cuyper için birçok Avrupa takımının devrede olduğunu ve bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı. Siyah-Beyazlılar, rakiplerinden önce davranarak avantajı kapmak istiyor. 1.82 boyundaki sol bek, geçen sezon 55 karşılaşmada 4 bin 197 dakika süre aldı ve 5 gol, 5 asistle iyi bir istatistik yakaladı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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