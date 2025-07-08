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Spor

Beşiktaş savunmasına sürpriz aday: Etienne Youte

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basınında çıkan habere göre siyah beyazlı ekip, Le Havre forması giyen 23 yaşındaki stoper Etienne Youte ile ilgileniyor.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 11:54 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmasına sürpriz aday: Etienne Youte
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer düşünülen bölgeler arasında stoper hattı yer alıyor.

Arthur Masuaku'nun ayrılığının ardından yerini David Jurasek'le dolduran siyah-beyazlı ekip, sağ bek bölgesine yeni bir ismi dahil etmeyi planlıyor.

Stoper transferi için de çalışmalar devam ederken Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Le Havre'ın 23 yaşındaki stoperi Etienne Youte ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş da yer alıyor.

Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği genç stoper için Le Havre'ın beklentisinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Piyasa değeri 7 milyon euro olan Youte'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Futbola Troyes'un altyapısında başlayan Fransız stoper, Inter ve Olympiakos'un B takımlarında da forma giydi.

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