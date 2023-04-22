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Spor

Beşiktaş savunmaya 1.93'lük kule getiriyor! Hedef Mickael Nade

Roman Saiss'in gitmesi durumunda yerine düşünülen isim ise belli oldu. Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isim Mickael Nade. Savunma bölgesindeki sıkıntıları çözmek için harekete geçen siyah-beyazlılar transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

22 Nisan 2023 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmaya 1.93'lük kule getiriyor! Hedef Mickael Nade
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar, özellikle savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamamak için önceliğini bu mevkiye vermiş durumda.

Faslı yıldız Romain Saiss'in sezon sonunda ayrılacağı iddiaları ortada dolanırken, Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ouest France'ta yer alan habere göre; St. Etienne ile yollarını ayırmayı düşünen Mickael Nade ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın öne çıktığı belirtildi. Haberde geçtiğimiz kış ABD, Rusya ve Türkiye'den teklifler alan ancak transferi gerçekleşmeyen 1.93 boyundaki stoper için yaz transfer döneminin oldukça hareketle geçeceği ifade edildi.

SAISS'IN YERİNE

Beşiktaş'ın, Saiss'in yerine sol stoper aradığı ortamda 24 yaşındaki Fransız yıldızın transferinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 109 maça çıkan Fransız stoper Nade, bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist 109 yaptı. Nade'nin, St.Etienne ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor.

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