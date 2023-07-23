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Spor

Beşiktaş savunmaya takviye yapmaya devam ediyor! Yeni hedef Japhet Tanganga

Defans hattını güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Japhet Tanganga listesine ekledi.

Sabah23 Temmuz 2023 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Beşiktaş savunmaya takviye yapmaya devam ediyor! Yeni hedef Japhet Tanganga
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ganalı stoper Amartey'i kadrosuna katan, Lyanco'dan ise 'sakatlığı' sebebiyle vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Tottenham'ın savunma oyuncusunu transfer listesine dahil etti.

ŞENOL GÜNSEŞ'İN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ilgisini en fazla çeken isim Tottenham'dan Japhet Tanganga oldu.

Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Londra doğumlu sağ stoper için ilk girişimler yapıldı. 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istedikleri menajerlere ve onların aracılığıyla Tottenham kulübüne iletildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon yalnızca 7 resmi maçta forma giyebilen Japhet Tanganga bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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