Beşiktaş, Sebastian Coates için harekete geçti

Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, öncelikle savunma bölgesinin güçlendirilmesini istedi.

TECRÜBELİ STOPER HEDEFTE

Bu doğrultuda takviye yapacak olan Beşiktaş, aradığı ismi ise Portekiz'de buldu. Kara Kartal'ın Sporting forması giyen 33 yaşındaki Sebastian Coates'i gündemine aldığı iddia edildi.

Sporting forması giyen 33 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşme opsiyonu bulunuyor.

Tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin başladığı bildirildi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting formasıyla 35 resmi maça çıkan Sebastian Coates bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.