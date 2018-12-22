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Beşiktaş Şener Özbayraklı'ya imza attıracak

Şenol Güneş, Bursaspor'dan öğrencisi olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a transfer edecek.

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2016-17 sezonunda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve İsmail Köybaşı transferleri ile karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe yine masada. Devre arasında gücüne güç katmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah- Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in talimatları doğrultusunda bir golcünün yanı sıra kadrosunu bir de sağ bek ile takviye etmeyi planlıyor. Savunmanın sağında Gökhan Gönül’ün alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye transferi şart koşan Güneş, Bursaspor’dan eski öğrencisi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı’nın ismini yönetime verdi. 

Sözleşmesi bitiyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Milli futbolcu için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim, cüzi bir rakam karşılığında Ocak ayında transferi sonuçlandırmayı planlıyor. 

Bu sezon ligde sadece 8 maçta 590 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal’a gitmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, bu konuda teknik direktör Ersun Yanal’ın kararını bekliyor.

(Fanatik)

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