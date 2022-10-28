İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5738
  • EURO
    18,4915
  • ALTIN
    980.302
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı
Spor

Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilk antrenmanına çıktı
ABONE OL

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.