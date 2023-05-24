Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le yolların ayrılması sonrasında takımın başına getirilen Şenol Güneş, siyah-beyazlılara önemli bir çıkış yaşattı. Şampiyonluk yarışından kafa olarak kopmuş olan takımda kısa sürede toparlanma yaratıp peş peşe derbi zaferleriyle siyah-beyazlılarda ihtimalleri artıran Güneş, istediğini elde edemese de yeni sezon öncesinde umut verdi.

İKİNCİ YARININ LİDERİ

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde yakaladığı önemli çıkışla 2022-23 sezonunun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Kara Kartal, ligin ikinci yarısında çıktığı (biri ertelenen Antalyaspor maçı) 17 karşılaşmada sadece 1 kez kaybederken 3 beraberlik, 13 galibiyet aldığı bu seride 42 puan toplamayı başardı. Beşiktaş, bu performansıyla 15'er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakmayı başardı.

2.33 PUAN ORTALAMASI

Toplamda 74 puanı olan Kartal, bunların 41'ini yani yüzde 55'ini sezonun ikinci bölümünde topladı. Güneş, Beşiktaş ile 21 lig maçında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken 2.33 puan ortalaması yakaladı.

ÖNCE 80 PUAN SONRA KONFERANS LİGİ

10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan selefi Valerien İsmael'in maç başı puan ortalaması ise 1.80'di. Güneş, ligde kalan 2 maçlarında Kasımpaşa ve Konyaspor'u da devirip sezonu 80 puanla kapatıp ardından Konferans Ligi için çalışmalara başlamayı hedefliyor.