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Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın'sız çalıştı

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Çalışmada Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın yer almadı.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 13:16 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:16
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Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yer almadığı çalışmayı yardımcı antrenörler yönetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma, kısa koşular ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Yarın saat 20.00’de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, saat 17.00’de özel uçakla Trabzon’a giderek maç saatini bekleyecek.

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