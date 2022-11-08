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Spor

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

AA8 Kasım 2022 Salı 13:59 - Güncelleme:
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.

Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

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  • Beşiktaş - Serik Belediyespor

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