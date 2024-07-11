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Spor

Beşiktaş, sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Gelecek sezon hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Beşiktaş, sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor
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Sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden Beşiktaş, çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idmanı asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, pas duran top organizasyonları çalıştı. İdman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Slovenya'daki hazırlıklarına yarın TSİ 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık çalışmayla devam edecek.

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