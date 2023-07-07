Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Yarın izin yapacak Beşiktaş, yurt dışı kampı için 9 Temmuz'da Almanya'ya gidecek.