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Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, gelecek sezon hazırlıklarının ilk etabı olan İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamladı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Yarın izin yapacak Beşiktaş, yurt dışı kampı için 9 Temmuz'da Almanya'ya gidecek.

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