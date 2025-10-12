İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, İlbank'ı 3-1 yendi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Ceren Karagöl)

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıcı, Merve Tanyel, Kocic, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Setler: 21-25, 25-12, 25-20, 25-19

Süre: 121 dakika (31, 27, 34, 29)

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.