Beşiktaş sezonu mağlubiyetle kapattı!

Süper Lig'de son hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın golünü 4. dakikada Nuno Da Costa ve 61. dakikada Yasin Özcan kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 88. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 56'ya yükseltti ve ligi averajla 5. sırada bitirdi.

Beşiktaş 56 puanla Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu altıncı sırada noktaladı.

Öte yandan Beşiktaş lig tarihinde ilk kez bir sezonu deplasmanda 9 mağlubiyetle tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 DEĞİŞİKLİK!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Avrupa'yı garantileyen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma veren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

FAHRİ KEREM İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Corendon Alanyaspor ile oynanan lig maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.

BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADILAR!

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.