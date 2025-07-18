İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3821
  • EURO
    47,0817
  • ALTIN
    4355.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi açıklandı
Spor

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı ilk maçın hakemi belli oldu. 24 Temmuz'da oynanacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov oldu.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi açıklandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

UEFA'nın duyurusuna göre, 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ilk maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ile Martin Venev üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Radoslav Gidzhenov olacak. VAR sisteminde Dragomir Draganov görev alırken, AVAR koltuğunda ise Nikola Popov yer alacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Temmuz tarihinde Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada düdüğü İspanyol hakem Juan Martinez Munuera çalacak.

Munuera'ya yardımcı hakemler olarak Diego Barbero ve Miguel Martinez eşlik edecek. Francisco Jose Hernandez Maeso, müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde ise Valentín Gomez görev alacakken, AVAR'da Juan Luis Pulido Santana yer alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.