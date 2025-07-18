Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

UEFA'nın duyurusuna göre, 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ilk maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ile Martin Venev üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Radoslav Gidzhenov olacak. VAR sisteminde Dragomir Draganov görev alırken, AVAR koltuğunda ise Nikola Popov yer alacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Temmuz tarihinde Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada düdüğü İspanyol hakem Juan Martinez Munuera çalacak.

Munuera'ya yardımcı hakemler olarak Diego Barbero ve Miguel Martinez eşlik edecek. Francisco Jose Hernandez Maeso, müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde ise Valentín Gomez görev alacakken, AVAR'da Juan Luis Pulido Santana yer alacak.