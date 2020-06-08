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Spor

Beşiktaş Sinan Bolat'ın transferinde sona yaklaştı

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Royal Antwerp ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Sinan Bolat'ı transfer ederek kaleci sorununu çözmek istiyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:37
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Beşiktaş Sinan Bolat transferini bitirmeye artık çok yakın…

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. Yönetim 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.

SİNAN VE MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede Sinan Siyah-Beyazlı yönetimin şartlarını kabul etti. Sadece imza para konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.

İMZA PARASI İÇİN SIKI PAZARLIK

Beşiktaş Yönetimi'nin imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapılacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON ÇOK BAŞARILIYDI

Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Sinan Bolat 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Türkiye'de Kayseri ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat büyük bir aksilik olmadığı takdirde Beşiktaş forması giyecek. Tecrübeli eldiven bu sezon Belçika takımı Antwerp'te başarılı bir sezon geçirirken performansıyla takımının en iyi isimlerinden biri oldu. Sinan'ın bonservisi elinde.

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