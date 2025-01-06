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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA6 Ocak 2025 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor'la yarın oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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