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Spor

Beşiktaş, Sivasspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

DHA25 Ağustos 2022 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
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Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan günün ilk idmanı yoğun bir tempoda geçti. Ismael, ısınma öncesi takım toplantısında, yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin diyerek takım arkadaşlarına alkışlattı.

İdmanın basına açık bölümünde kondisyon hareketleri ve ardından minyatür kalede tek pas ve top kapma antrenmanı yapıldı. Sakatlığı süren Rachid Ghezzal idmana yer almazken; Josef de Souza bireysel antrenör eşliğinde sahada, Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.

Beşiktaş saat 13:00'de salonda yapacağı kuvvet antrenmanıyla günü tamamlayacak.

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