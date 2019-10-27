Rıdvan Dilmen'den olay derbi açıklaması

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Karius'tan en uçtaki oyuncusuna kadar, Beşiktaş'ın 2. yarıda vasat oynayan bir oyuncusu yoktu. Galatasaray ilk yarıdaki görüntüsünü 2. yarıda da devam ettirdi."

"Galatasaray coşku problemi yaşıyor. Büyük kulüplerde birkaç yıl şampiyon olunca, bir konsantrasyon sorunu oluyor. Hızlı geçişler, Ozan ve Ndiaye gibi oyuncularla olur. Bu Seri ile, hazır olmayan Lemina ile, formsuz Belhanda ile, ağır Feghouli ile olmaz."

"Beşiktaş sokak kedisi, Galatasaray ev kedisiydi. Bu maç Beşiktaş'ın sezon başından beri en az gol pozisyonu verdiği maç olabilir."

"Galatasaray yürekten oynayabilecek oyuncuya lisans çıkartmadılar. Martin Linnes sağ bek, sol bek, orta her yerde yürekten oynayan bir oyuncu."