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Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9.hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i deplasmanda 90-86 mağlup etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9.hafta maçında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi giren Anadolu Efes, oyuna en baştan hükmetmeye başladı ve ilk çeyrek 23-10 sona erdi. Ancak ikinci periyot parkedeki görüntü tam tersine döndü. Beşiktaş Sompo Japan 17-33’lük çeyrek performansı ile maça yeniden ortak oldu.

Oyundaki denge ikinci yarıda da değişmedi. 35.dakika 68-69 geçilirken, son dakikalar adeta nefes kesti. Son dakikaya 76-80 önde giren Beşiktaş Sompo Japan, Jason Rich'in 35 saniye kala attığı 3 sayılık basket ile farkı istediği seviyede tuttu ve parkeden 86-90 galip ayrıldı.

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 5.kez kazandı, Anadolu Efes 3.mağlubiyetini aldı.

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