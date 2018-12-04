Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9.hafta maçında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi giren Anadolu Efes, oyuna en baştan hükmetmeye başladı ve ilk çeyrek 23-10 sona erdi. Ancak ikinci periyot parkedeki görüntü tam tersine döndü. Beşiktaş Sompo Japan 17-33’lük çeyrek performansı ile maça yeniden ortak oldu.

Oyundaki denge ikinci yarıda da değişmedi. 35.dakika 68-69 geçilirken, son dakikalar adeta nefes kesti. Son dakikaya 76-80 önde giren Beşiktaş Sompo Japan, Jason Rich'in 35 saniye kala attığı 3 sayılık basket ile farkı istediği seviyede tuttu ve parkeden 86-90 galip ayrıldı.

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 5.kez kazandı, Anadolu Efes 3.mağlubiyetini aldı.