Beşiktaş Sompo Japan galibiyetle başladı
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Bayreuth'u 78-70 mağlup etti ve gruba galibiyetle başladı.
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, ilk maçında Almanya deplasmanında Bayreuth takımına konuk oldu. Almanya'dan 78-70 galibiyetle dönen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.
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