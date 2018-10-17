Beşiktaş Sompo Japan, Jason Rich'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-Beyazlı ekip, 32 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
191 cm boyundaki skorer guard, son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymişti.
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