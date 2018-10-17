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Beşiktaş Sompo Japan, Jason Rich'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-Beyazlı ekip, 32 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

191 cm boyundaki skorer guard, son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymişti.

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