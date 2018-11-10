Beşiktaş Sompo Japan'da Joe Alexander, kadro dışı kaldı
Beşiktaş Sompo Japan'de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander kadro dışı bırakıldı. Alexander, takımın Bologna maçı sonrası koç Dusko Ivanovic'in üzerine yürüyüp, fiziksel müdahalede bulundu.
Son dönemde oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Sompo Japan'da bu kez de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander, kadro dışı kaldı.
Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic'in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı.
Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi.
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