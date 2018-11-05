Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle sabah idmanına çıkmadı
Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları, 3 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sabah antrenmanına çıkmadı.
Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları 3 aylık maaşlarını almadığı için sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldı.
(TRT Spor)
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