Beşiktaş Sompo Japan'da yabancı basketbolcular 2 ay yerliler 5 ay geriden geliyor
Beşiktaş Sompo Japan’da yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yabancılardan ayrı idman yaparak durumu protesto etti.
Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular ve personel maaş sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.
Siyah-Beyazlı yönetim basketbolculara bu ayın ortasına kadar ödeme sözü vermesine rağmen verilen vaatler yerine getirilmedi. Beşiktaş Sompo Japan'da yabancı basketbolcular maaşlarını 2 ay, yerliler de 5 ay geriden alıyor.
YABANCILARDAN AYRI
Siyah-Beyazlı takımın dünkü idmanında yerli basketbolcular maaşlarında yaşanan gecikme nedeniyle yabancılardan ayrı bir şekilde çalıştı. Böylece yerliler ödenmeyen paralar için yönetimi protesto etti.
(Takvim)
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