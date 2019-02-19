Beşiktaş Sompo Japan'ın Alman yıldızı Robin Benzing ameliyat edildi
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Robin Benzing, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Benzing'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından 5. parmakta kırıklı çıkığa yönelik osteosentez operasyonu geçirdiği bildirildi.
Operasyonun başarılı geçtiği, 30 yaşındaki oyuncunun üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi.
(AA)
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