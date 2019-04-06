Beşiktaş Sompo Japan'ın Jason Rich ile yolları ayırma kararı aldığı bildirildi

Beşiktaş Sompo Japan’de uzun süredir sakatlığı devam eden ABD’li guard Jason Rich, sağlık kurulundan alınan rapor doğrultusunda ligin geri kalanında da takıma fayda veremeyeceği anlaşıldığı için, siyah-beyazlı yöneticiler ABD’li guard ile yolları ayırma kararı aldı.