Beşiktaş Sompo Japan'ın Jason Rich ile yolları ayırma kararı aldığı bildirildi
Beşiktaş Sompo Japan'ın, sağlık sorunları sebebiyle ABD’li guard Jason Rich ile yolları ayırma kararı aldığı bildirildi.
Beşiktaş Sompo Japan’de uzun süredir sakatlığı devam eden ABD’li guard Jason Rich, sağlık kurulundan alınan rapor doğrultusunda ligin geri kalanında da takıma fayda veremeyeceği anlaşıldığı için, siyah-beyazlı yöneticiler ABD’li guard ile yolları ayırma kararı aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.