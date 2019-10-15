Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda PAOK'u mağlup etti
Basketball CL’de Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda PAOK’u 69-60 mağlup etti.
Basketball CL’de Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda PAOK’u 69-60 mağlup etti.
Ayrıntılar geliyor...
Basketball CL’de Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda PAOK’u 69-60 mağlup etti.
Ayrıntılar geliyor...
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