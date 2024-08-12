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Spor

Beşiktaş son 5 sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş kırmızı beyazlı ekibi 2-0'lık skorla mağlup etti. Ayrıca siyah beyazlı ekip bu skorla birlikte son 5 sezondur lige üç puanla başlamış oldu.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Beşiktaş son 5 sezona galibiyetle başladı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde sezona üst üste 5. kez galibiyetle başladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 67. sezonu oynanmaya başlanan Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oldu. Beşiktaş, yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

"Kara Kartal", ligde 2020-2021 sezonundan itibaren oynadığı ilk hafta müsabakalarını kazanmayı başardı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak başlayan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor (3-1), 2021-2022'de Çaykur Rizespor (3-0), 2022-2023'te Kayserispor (1-0), 2023-2024'te Fatih Karagümrük (1-0) ve 2024-2025'te ise Samsunspor (2-0) maçlarını kazanarak art arda 5 kez ilk hafta karşılaşmalarında hanesine 3 puanı yazdırdı.

SON 12 SEZONUN 11'İNİ 3 PUANLA AÇTI

Beşiktaş, ligde son 12 sezonun 11'inde ilk hafta maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2012-2013'e RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak başlayan siyah-beyazlılar, takip eden sezonların ilk müsabakalarında ise aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı.

"Kara Kartal" 2019-2020'nin dışındaki 11 sezonun açılış haftalarında oynadığı maçları kazanmayı başardı.

PAULİSTA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı stoper, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun soldan ortasına ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Paulista, 679 gün sonra gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, son olarak eski takımı Valencia'nın 2 Ekim 2022'de Espanyol ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol kaydetmişti.

RAFA SİLVA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla çıktığı ikinci resmi mücadelede de fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçında birer gol ve asist üreten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'u da boş geçmedi.

Rafa Silva, karşılaşmanın 31. dakikasında Semih Kılıçsoy'un şık asistini iyi değerlendirerek skor tabelasını değiştirdi.

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