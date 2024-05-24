Beşiktaş, son 6 finalin hepsinde kupayı müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, organizasyonda 11'inci kez mutlu sona ulaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor'u Rachid Ghezzal (P), Salih Uçan ve Mutassim Al Musrati'nin golleriyle 3-2 yenen Beşiktaş, 2 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu. Bu sezon ligde istediğini bulamayan siyah-beyazlılar, kupada taraftarlarına şampiyonluk hediye ederek kötü geçen sezonu unutturmayı başardı.

Daha önce Trabzonspor ile finalde 4 kez karşılaşan Beşiktaş 1975 ve 1990 yıllarının ardından bu sezon da kupayı kazanma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, finalde 1977 ve 1984 yıllarında ise bordo-mavili ekibe kupayı kaptırmıştı.

KUPA 11'İNCİ KEZ BEŞİKTAŞ'IN

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11'inci kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

BEŞİKTAŞ, SON 6 FİNALİN HEPSİNİ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 finalde de kupaya uzanan taraf oldu.

Son olarak 2002 yılında finalde Kocaelispor'a kaybeden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 ve 2024 kupa finallerinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İLK KUPASI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, ilk teknik direktörlük macerasında siyah-beyazlı takımla kupa sevinci yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Beşiktaş Kulübü'nde alt yaş gruplarında antrenörlük deneyimi elde eden 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu sezon iki kez teknik adam olarak siyah-beyazlı takımın başında yer aldı. Sezon ortasında Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu emanet edilen Topraktepe, daha sonra Portekizli teknik adam Fernando Santos'un gelişiyle yardımcı antrenör olarak görevine devam etmişti. Santos ile yol ayrımına giden siyah-beyazlı yönetim, aldığı kararla sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti.

Göreve geldikten sonra ligde ve kupada aldığı sonuçlarla beklentiyi boşa çıkarmayan Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

BAŞKAN HASAN ARAT'IN KUPA SEVİNCİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün başındaki ilk kupasının mutluluğunu yaşıyor. Beşiktaş Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 Aralık 2023 tarihinde göreve gelen Hasan Arat, başkanlık döneminin ilk kupasını kazandı.