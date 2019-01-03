Beşiktaş son durak

TRABZONSPOR defterini kapatan ve Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, imza için beklerken yeni takımıyla ilgili hedeflerini de açıkladı. 2006-2008 döneminde Beşiktaş formasını giyen tecrübeli oyuncu, ardından Manisaspor’a transfer olmuş ve Fenerbahçe, Eskişehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Pekin Guoan’da oynamıştı.

DOĞUŞTAN BEŞİKTAŞLIYIM

Yaklaşık 11 yıl sonra yeniden Siyah-Beyazlı takıma dönen Burak Yılmaz, şunları söyledi: “Çocukluğumdan bu yana Beşiktaş taraftarı olduğumu herkes bilir. Bir dönem Beşiktaş’ta oynadım ancak şartlar farklı gelişti ve 2008’de ayrılmak zorunda kaldım. Birçok kulüpte oynadım, 4 Büyük takımda forma giyme onuruna eriştim, Milli Takım’ın formasını gururla giydim.”

TARAFTARLARA KIZMIYORUM

“Yıllar sonra yeniden yuvama döndüm. Atacağım gollerle Beşiktaş’ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bazı taraftarların tepkisinin olduğunu biliyorum. Kimseye kızmıyorum. Ancak her şey Beşiktaş için. Onlar da zamanla beni kabul edecekler. Futbolu Siyah-Beyazlı forma altında bırakmak bundan sonraki en büyük hedefim.”