Beşiktaş son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi
FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini alarak son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk ekip ise 3 mağlubiyetle 3. sırada kaldı.
Beşiktaş, gruptaki altıncı ve son maçında 12 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Wisla CANPACK takımı ile liderlik mücadelesine çıkacak.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.