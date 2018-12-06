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Beşiktaş son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi

FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Inventa Kursk'u 94-64 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 3. galibiyetini alarak son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk ekip ise 3 mağlubiyetle 3. sırada kaldı.

Beşiktaş, gruptaki altıncı ve son maçında 12 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Wisla CANPACK takımı ile liderlik mücadelesine çıkacak.

(AA)

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