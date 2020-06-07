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Spor

Beşiktaş sponsor anlaşmalarıyla gelirlerini artırıyor

Beko ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, sırt sponsorluğu için de 4 farklı firmayla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

07 Haziran 2020 Pazar 23:50 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 23:50
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Kulübe yeni gelir kaynakları sağlamak için tüm koşulları zorlayan Ahmet Nur Çebi yönetimi, futbol takımı forma sırt sponsorluğu için 4 ayrı firmayla temas içinde.

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, Aksa Jenaratör ve Güriş İnşaat'ın yanı sıra bahis firması Misli.com ile de görüşmeler yapılıyor.

Başkan Çebi'nin bizzat ilgilendiği sponsorluk çalışmalarının lig bitimine kadar tamamlanması planlanıyor.

Bahçeşehir Koleji halihazırda futbol A takımının şort sponsorluğunu, Aksa ise kol sponsorluğunu yapıyor.

BEKO'DAN 48 MİLYON LİRALIK DESTEK

Siyah beyazlılar forma göğüs sponsorluğunu bu sezon sonu itabırayla sonlandırma kararı alan Vodafone'un yerine Beko ile 2 yıllığına anlaşma imzalamıştı. Siyah beyazlılar bu sponsorluktan toplam 48 milyon liralık bir katkı elde etti.

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