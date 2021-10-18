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Spor

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:53
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.

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