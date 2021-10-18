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Spor

Beşiktaş Sporting Lizbon maçında ilk peşinde

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile yarın oynayacağı maçta galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş gruptaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a ise 2-0 yenilmişti.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:09
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.

Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

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