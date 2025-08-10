Beşiktaş, St. Patrick's rövanşı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.