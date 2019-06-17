YENİ sezon öncesinde stoperde Vida’nın yanında forma giyen Roco ve Mirin’in performansını yeterli görmeyen Abdullah Avcı’nın yönetimden bir stoper istediği biliniyordu. Beşiktaş bu sezon Nürberg’de forma giyen Georg Margreitter’i gündemine aldı. Siyah-Beyazlı ekibin talip olduğu oyuncunun formasını giydiği Nürnberg bu sezon Bundesliga’ya veda etti. Bu nedenden dolayı Beşiktaş’ın bu transferde elinin biraz rahat olacağı konuşuluyor. Alman ekibinin cüzi bir bonservis bedeli istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’I ÇOK İSTİYOR

Abdullah Avcı’nın yeni sezon için kafasındaki ilk 11’de 30 yaşındaki Avusturyalı stoper, Vida ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübü ile mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu da Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor. Margreitter’in transferinin yakın bir süre içerisinde gerçekleşebileceği gelen haberler arasında. Savunmadan oyun kurma özelliği olan 1.86 boyundaki savunmacı, Bundesliga’da 29 maçta görev alırken 2 kez ağları havalandırdı.

(Akşam)