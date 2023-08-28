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Spor

Beşiktaş, stoper transferinde son düzlükte!

Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği listedeki oyuncularla görüşen Beşiktaş yönetimi Kolombiyalı Davinson Sanchez'i ikna etmeye çalışıyor, iki isim ise yedekte bekliyor.

Türkiye28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Beşiktaş, stoper transferinde son düzlükte!
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Beşiktaş'ın uzun süredir sonuçlandırmaya çalıştığı stoper transferinde sona gelindi. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği listedeki isimlerin sayısını üçe indirdi. Favori isim ise Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı oyuncu, Londra ekibinden ayrılmak istiyor. Ancak Sanchez'e talip olan tek takım Beşiktaş değil. Galatasaray da oyuncuyu istemiş ancak görüşmeleri sonlandırmıştı. İngiltere'den üç takımın da 27 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

ROTA DEĞİŞEBİLİR

Siyah beyazlı yönetim ikna çalışmalarını sürdürürken, B ve C planlarını da belirledi. İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti yedekte bekletiliyor.

Arnavut asıllı İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak kiralanma ihtimal var. İki isimden de beklenen sonuç çıkmazsa rota İngiltere'ye kırılacak. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles listedeki son isim.

Dokuz sezondur Newcastle'da top koşturan 29 yaşındaki oyuncu için 4 milyon avro bonservis bedeli isteniyor.

TOTTENHAM'DA BOLLUK

Siyah beyazlılar, Davinson Sanchez için görüşmeleri sürdürürken, kulübü Tottenham'dan bir teklif geldi. Londra ekibi, kadrosundaki yedi stoperden biri olan Eric Dier'i Kartal'a önerdi

Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in 29 yaşındaki oyuncuya onay vermediği öğrenildi.

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