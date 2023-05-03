İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4884
  • EURO
    21,5514
  • ALTIN
    1262.95
  • BIST100
    4400.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Tayyip Talha'nın yerine geliyor...
Spor

Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Tayyip Talha'nın yerine geliyor...

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Francisco Calvo'yu yakından takip ettiği ifade edildi. Siyah beyazlılar oyuncuyu sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın yerine düşünüyor.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Tayyip Talha'nın yerine geliyor...
ABONE OL

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamalarını şimdiden başlarken, kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah beyazlıların Konyaspor formasını terleten stoper Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde birçok kulübün Calvo'yu takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu transferde daha ciddi olduğu aktarıldı.

"TAYYİP'İN YERİNE OYUNCU BAKACAĞIZ"

Bu arada siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplamış ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından "Tayyip'in sakatlığından dolayı, yerine oyuncu bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.