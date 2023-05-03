Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamalarını şimdiden başlarken, kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah beyazlıların Konyaspor formasını terleten stoper Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde birçok kulübün Calvo'yu takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın bu transferde daha ciddi olduğu aktarıldı.

"TAYYİP'İN YERİNE OYUNCU BAKACAĞIZ"

Bu arada siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplamış ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından "Tayyip'in sakatlığından dolayı, yerine oyuncu bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.