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Spor

Beşiktaş, Süper Kupa galibiyetini taraftarlarla kutladı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde galibiyeti coşkuyla kutladı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kupayı kaldırarak taraftarın sevincine ortak oldu.

IHA4 Ağustos 2024 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Kupa galibiyetini taraftarlarla kutladı
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Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, zaferini coşkuyla kutlamak için Ümraniye'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü. Takım, bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, kupayı kazanan oyuncular ve teknik heyet için bir karşılama gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.

Taraftarlar ve futbolcular arasında büyük bir coşku yaşandı. Futbolcular ve teknik ekip de kupayı kaldırarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.

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