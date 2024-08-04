Beşiktaş, Süper Kupa galibiyetini taraftarlarla kutladı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, zaferini coşkuyla kutlamak için Ümraniye'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü. Takım, bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, kupayı kazanan oyuncular ve teknik heyet için bir karşılama gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.

Taraftarlar ve futbolcular arasında büyük bir coşku yaşandı. Futbolcular ve teknik ekip de kupayı kaldırarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.