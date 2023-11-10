Beşiktaş, Süper Lig mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı Antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşularıyla idmana başladılar. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.