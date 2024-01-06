Beşiktaş, Süper Lig yıldızının peşinde!

Yukatel Adana Demirspor kısa süre önce Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson'u gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, oyuncu için nabız yoklarken ilk temasların olumlu olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlıların 30 yaşındaki Svensson ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti.

Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.