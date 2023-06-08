Beşiktaş, Süper Lig'i 6.6 milyon TL zarar ederek kapattı

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. İkincilik fırsatını kaçıran siyah beyazlılar ligi 3'üncü bitirdi. Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda büyük bir ödülün sahibi olacaktı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yayın gelirinden 33 milyon 200 bin lira kazandı.

Beşiktaş evinde Konyaspor'u yenseydi Fenerbahçe'yi ikili averajda geçerek 26,5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Kara Kartal, yeşil-beyazlılar karşısında takılarak sezonu 3. sırada tamamladı ve 19.9 milyon lirayı kasasına koydu.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek.