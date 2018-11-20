Beşiktaş, Talisca'nın takım arkadaşı Alan Douglas'ı gündemine aldı
Devre arasında bir golcü alacaklarını açıklayan Beşiktaş Başkanı Orman, Guangzhou Evergrande'nin gol makinesi Alan Carvalho'ya göz dikti. Siyah-Beyazlı yönetim, Çin ekibiyle sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Alan için ikna turlarına başladı.
Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta yönetim, ciddi bir hamleye hazırlanıyor. Devre arasında takımın eksiklerine göre transfer yapacaklarını duyuran başkan Fikret Orman'ın ilk planının, Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande Taobao ile mükemmel bir sezon geçiren Alan Douglas Borges de Carvalho olduğu ortaya çıktı. Çin ekibiyle sözleşmesi Ocak ayında bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı için harekete geçti.
MODRİC İÇİN VAZGEÇTİLER
Fabio Cannavaro önderliğinde sezonu Vitor Pereira ile şampiyon noktalayan Shanghai SIPG'nin arkasında ikinci sırada tamamlayan Guangzhou ekibi, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e yıllık 40 milyon euro teklif etti.
Evergrande, Çin'deki yabancı oyuncuların vergilerinin artırılmasından dolayı Alan ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Bunu fırsat bilen Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Avrupa'da 2010 yılında Red Bull Salzburg'a gelerek yıldızını parlatan Alan, adeta bir gol makinesi. 5 sezon geçirdiği Salzburg'da çıktığı 129 maçta 93 gol 36 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Sambacı, 11.1 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu. Yeniden Avrupa sahnesinde adını duyurmak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenilen Alan, 2018 yılında da 12 maçta 13 gol atarak her 73 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı.
(Güneş)
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