Beşiktaş, Talisca'nın takım arkadaşı Alan Douglas'ı gündemine aldı

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta yönetim, ciddi bir hamleye hazırlanıyor. Devre arasında takımın eksiklerine göre transfer yapacaklarını duyuran başkan Fikret Orman'ın ilk planının, Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande Taobao ile mükemmel bir sezon geçiren Alan Douglas Borges de Carvalho olduğu ortaya çıktı. Çin ekibiyle sözleşmesi Ocak ayında bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı için harekete geçti.

MODRİC İÇİN VAZGEÇTİLER

Fabio Cannavaro önderliğinde sezonu Vitor Pereira ile şampiyon noktalayan Shanghai SIPG'nin arkasında ikinci sırada tamamlayan Guangzhou ekibi, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e yıllık 40 milyon euro teklif etti.

Evergrande, Çin'deki yabancı oyuncuların vergilerinin artırılmasından dolayı Alan ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Bunu fırsat bilen Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.