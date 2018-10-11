Beşiktaş tam 12 oyuncusundan yoksun çalıştı
Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 9'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmazken diğer oyuncular salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Sonrasında denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladılar.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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