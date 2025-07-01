Beşiktaş yeni forvetine kavuşuyor. Siyah-beyazlılar, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı resmen duyurdu.

Tammy Abraham, 18.00'de İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP BİLDİRİMİ

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"SİZİN İÇİN GELİYORUM"

Tammy Abraham'ın ilk açıklaması şöyle, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: