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Spor

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı açıkladı! İşte İstanbul'a iniş saati...

Beşiktaş, Tammy Abraham transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı yıldız golcü Tammy Abraham, İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı açıkladı! İşte İstanbul'a iniş saati...
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Beşiktaş yeni forvetine kavuşuyor. Siyah-beyazlılar, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı resmen duyurdu.

Tammy Abraham, 18.00'de İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP BİLDİRİMİ

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"SİZİN İÇİN GELİYORUM"

Tammy Abraham'ın ilk açıklaması şöyle, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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