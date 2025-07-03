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Spor

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı açıkladı! Transferin mali detayları belli oldu

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı resmen açıkladı. İngiliz santrforun transferinin mali detayları belli oldu.

Haber Merkezi3 Temmuz 2025 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı açıkladı! Transferin mali detayları belli oldu
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Beşiktaş, İtalya ekibi Roma'nın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abraham'ın satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Roma ve 27 yaşındaki santrforla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu için Roma'ya 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

İki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda İngiliz futbolcunun kalıcı transferinin devreye gireceği ve İtalya kulübüne 13 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beşiktaş'ın bu bedeli, 2026-2027 sezonundan başlamak üzere taksitler halinde 2030'a kadar ödeyeceği aktarıldı.

Tammy Abraham'ın ise 2025-2026 sezonu için 6 milyon avro, 2026-2027'de 6 milyon 500 bin avro, 2027-2028 ile 2028-2029'da ise 7'şer milyon avro garanti ücret alacağı kaydedildi.

TAMMY ABRAHAM İÇİN TRANSFER VİDEOSU

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