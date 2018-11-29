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Beşiktaş Tanzanyalı sağ bek Kevin Mbabu geliyor

Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; Kevin Mbabu.

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Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların İsviçre'nin Young Boys takımında oynayan Kevin Mbabu için teklif yaptığı iddia edildi.  Daha önce Newcastle ve G. Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki Tanzanya asıllı oyuncu için Monaco da devrede.

MBABU'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Young Boys ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kevin Mbabu; "Transfer söylentileri her zaman oluyor ancak şu anda kulübüm ile bir sözleşmem var ve buna sadık kalmak zorundayım. Şampiyonlar Ligi'nde eşsiz bir macera yaşadık ve takım olarak herkes elinden geleni yaptı, birçok oyuncumuzun transfer potansiyeli var ancak hiçbirimizin önceliği transfer değil. Biz bir kez daha İsviçre Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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