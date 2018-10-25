Beşiktaş taraftarı, Genk maçının ilk yarısındaki oyundan dolayı Şenol Güneş ve yönetimi protesto etti
Beşiktaş taraftarları, Genk ile oynanan maçın ilk yarısında protestolarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmada, siyah-beyazlı taraftarların protestosu dikkat çekti.
Genk'in öne geçtiği karşılaşmanın 40. dakikasında tribünlerin bir bölümünden ''Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?'' tezahüratları yükseldi.
Beşiktaş taraftarları bu tezahüratı yaklaşık 3 dakika sürdürdü. Daha sonra siyah-beyazlı taraftarlar ''Yönetim, bu takım senin eserin'' şeklinde de tezahüratlarda bulundu.
(Sporx)
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